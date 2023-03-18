ПВО уничтожила все "Шахеды", которые атаковали Киев

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: По словам начальника КГВА Сергея Попка, враг запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахед", однако силами ПВО все воздушные цели были уничтожены.

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Чиновник отметил, что обошлось без жертв и разрушений, более подробная информация уточняется.

Что этому предшествовало:

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.

В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.