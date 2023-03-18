ПВО уничтожила все "Шахеды", которые атаковали Киев
Суббота, 18 марта 2023, 00:42
Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Детали: По словам начальника КГВА Сергея Попка, враг запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахед", однако силами ПВО все воздушные цели были уничтожены.
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Чиновник отметил, что обошлось без жертв и разрушений, более подробная информация уточняется.
Что этому предшествовало:
- В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
- В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.
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