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ПВО уничтожила все "Шахеды", которые атаковали Киев

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 00:42
ПВО уничтожила все Шахеды, которые атаковали Киев
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: По словам начальника КГВА Сергея Попка, враг запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахед", однако силами ПВО все воздушные цели были уничтожены.

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Чиновник отметил, что обошлось без жертв и разрушений, более подробная информация уточняется.

Что этому предшествовало:

  • В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
  • В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.

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Темы: ПВОШахедКиев
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