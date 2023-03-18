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Ще майже 900 росіян знищені в Україні

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 07:28
Ще майже 900 росіян знищені в Україні
російські окупанти, фото getty

Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів на війні, а також 5 танків та 14 БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3511 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2560 (+8) од,
  • РСЗВ – 506 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні сили
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