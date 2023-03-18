Еще почти 900 россиян уничтожены в Украине

Украинские защитники ликвидировали еще 880 российских оккупантов на войне, а также 5 танков и 14 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 164200 (+880) человек ликвидировано,

танков - 3511 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,

РСЗО - 506 (+2) ед,

средства ПВО - 265 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+14),

крылатые ракеты - 907 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,

специальная техника - 259 (+1).

Данные уточняются.