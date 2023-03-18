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Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 16:45
Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром
Оксен Лісовий, фото: "Вікна"

Міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень:

  • Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета
  • Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового
  • Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна
  • Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна".

Деталі: Шмигаль також повідомив, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровані заяви про відставку Шкарлета і Рябікіна, а також Федорова.

Що передувало: 17 березня джерела УП повідомили, що Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.

За даними джерел УП, на посаду очільника МОН розглядають директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового, держсекретарку МВС Інну Ящук та народну депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину

ВІДЕО ДНЯ

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін 27 лютого оголосив, що подає у відставку й очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Читайте також: Шкарлет йде у відставку. Що відомо про потенційних кандидатів на посаду міністра освіти

"Вже напрацювався, йди": як українці реагують на можливу відставку Шкарлета

Теми: Шмигаль Міносвіти
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