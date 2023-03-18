Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 15:45
Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром
Оксен Лісовий, фото: "Вікна"

Міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень:

Реклама:
  • Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета
  • Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового
  • Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна
  • Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна".

Деталі: Шмигаль також повідомив, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровані заяви про відставку Шкарлета і Рябікіна, а також Федорова.

Що передувало: 17 березня джерела УП повідомили, що Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерел УП, на посаду очільника МОН розглядають директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового, держсекретарку МВС Інну Ящук та народну депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін 27 лютого оголосив, що подає у відставку й очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Читайте також: Шкарлет йде у відставку. Що відомо про потенційних кандидатів на посаду міністра освіти

"Вже напрацювався, йди": як українці реагують на можливу відставку Шкарлета

Теми: Шмигаль Міносвіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: