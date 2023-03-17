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Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки – джерела УП

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 17:45
Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки – джерела УП
Сергій Шкарлет, фото Міносвіти

Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в органах влади та освітянських колах

Деталі: Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.

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Інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді.

Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.

За даними джерел в освітянських колах, у п’ятницю Шкарлета викликали в Офіс президента.

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Співрозмовники УП розповіли, що в якості кандидатів на посаду голови МОН розглядають добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового, а також науковицю й педагога Інну Ящук, яка з січня виконує обов’язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ.

За даними депутатів, що працюють у профільному комітеті Верховної Ради, серед кандидатів на посаду міністра також розглядають депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину.

Нагадаємо: Громадськість неодноразово вимагала відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти й науки. На протести виходили і активісти, й освітяни, й студенти. Акції відбувалися і в 2020 році, і перед вторгненням Росії у 2022 році. У Верховній Раді також збирали підписи за відставку Шкарлета. Однак він лишався на посаді. 

Читайте також: Чому відставка Шкарлета важливіша за партійну дисципліну

УП, доповнено
Теми: ШкарлетМіносвітиКабінет міністрівкадри
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