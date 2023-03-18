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Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 15:45
Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром
Оксен Лисовой, фото: "Вікна"

Министром образования планируется назначить Оксена Лисового, а министром стратегических отраслей промышленности – Александра Камышина.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Сегодня на заседании фракции политической партии "Слуга народа" обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируются на следующую неделю:

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  • Увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета
  • Назначение министром образования и науки Оксена Лисового
  • Увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина
  • Назначение на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина".

Детали: Шмыгаль также сообщил, что вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрированы заявления об отставке Шкарлета и Рябикина, а также Федорова.

Что предшествовало: 17 марта источники УП сообщили, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины, он сам подаст в отставку.

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По данным источников УП, на должность главы МОН рассматривают директора Малой академии наук и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лисового, госсекретаря МВД Инну Ящук и народного депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин 27 февраля объявил, что подает в отставку и возглавит офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе.

Читайте также: Шкарлет уходит в отставку. Что известно о потенциальных кандидатах на должность министра образования

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Темы: ШмыгальМинобразования
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