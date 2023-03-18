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Сили оборони відбили атаки в північній частині Бахмута – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 17:19
Сили оборони відбили атаки в північній частині Бахмута – зведення Генштабу
Ситуація в Бахмуті станом на 18 березня, скріншот deepstatemap

Сили оборони у суботу відбили атаки росіян у північній частині Бахмута, водночас це місто залишається епіцентром бойових дій.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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Не маючи бажаного результату на полі бою, РФ застосовує тактику терору проти цивільного населення. Здійснює обстріли міст та сіл, а також об’єктів критичної інфраструктури, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

За добу противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка стала. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олексанрівка Чернігівської області; Харківка і Старікове - Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів  Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Вчергове обстріляно місто Херсон.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

У Рубіжному Луганської області місцева окупаційна так звана влада примушує населення отримувати громадянство РФ. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина РФ.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників.

Також цієї доби наші захисники збили ворожий БпЛА "Шахед-136", а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: ГенштабБахмутвійна
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