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Силы обороны отбили атаки в северной части Бахмута – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 17:19
Силы обороны отбили атаки в северной части Бахмута – сводка Генштаба
Ситуация в Бахмуте по состоянию на 18 марта, скриншот deepstatemap

Силы обороны в субботу отбили атаки россиян в северной части Бахмута, в то же время этот город остается эпицентром боевых действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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Не имея желаемого результата на поле боя, РФ применяет тактику террора против гражданского населения. Осуществляет обстрелы городов и сел, а также объектов критической инфраструктуры, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

За сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 4 из них - по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка стабильна. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка Черниговской области; Харьковка и Стариково - Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброва, Верхнекаменское и Спорное. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской, а также Спирное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В очередной раз обстрелян город Херсон.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь.

В Рубежном Луганской области местная оккупационная так называемая власть принуждает население получать гражданство РФ. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также в эти сутки наши защитники сбили вражеский БпЛА "Шахед-136", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Темы: ГенштабБахмутвойна
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