Росіяни вдарили з "Ураганів" по Костянтинівці: 6 поранених
Субота, 18 березня 2023, 17:36
Внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівки Донецької області у суботу поранено 6 цивільних.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Шестеро цивільних поранені у Костянтинівці в результаті обстрілу міста рашистськими військами.
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Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган".
Поцілили в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ". За оперативними даними, пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі".
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Що передувало: У суботу росіяни також обстріляли Краматорськ, внаслідок чого є загиблі та поранені цивільні.