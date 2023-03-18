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Росіяни вдарили з "Ураганів" по Костянтинівці: 6 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 17:36
Росіяни вдарили з Ураганів по Костянтинівці: 6 поранених
наслідки обстрілу Костянтинівки, фото з Telegram Кириленка

Внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівки Донецької області у суботу поранено 6 цивільних.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Шестеро цивільних поранені у Костянтинівці в результаті обстрілу міста рашистськими військами.

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Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган".

Поцілили в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ". За оперативними даними, пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу росіяни також обстріляли Краматорськ, внаслідок чого є загиблі та поранені цивільні.

Теми: Донецька областьвійна
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