Росіяни вдарили з "Ураганів" по Костянтинівці: 6 поранених

Внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівки Донецької області у суботу поранено 6 цивільних.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Шестеро цивільних поранені у Костянтинівці в результаті обстрілу міста рашистськими військами.

Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган".

Поцілили в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ". За оперативними даними, пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі".

Що передувало: У суботу росіяни також обстріляли Краматорськ, внаслідок чого є загиблі та поранені цивільні.