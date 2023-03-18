Россияне ударили из "Ураганов" по Константиновке: 6 раненых

В результате обстрела россиянами Константиновки Донецкой области в субботу ранены 6 гражданских.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Шестеро гражданских ранены в Константиновке в результате обстрела города рашистскими войсками.

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Российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".

Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир". По оперативным данным, повреждены 10 частных домов, 9 многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи".

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Что предшествовало: В субботу россияне также обстреляли Краматорск, в результате чего есть погибшие и раненые гражданские.