Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили из "Ураганов" по Константиновке: 6 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 18:36
Россияне ударили из Ураганов по Константиновке: 6 раненых
последствия обстрела Константиновки, фото из Telegram Кириленко

В результате обстрела россиянами Константиновки Донецкой области в субботу ранены 6 гражданских.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Шестеро гражданских ранены в Константиновке в результате обстрела города рашистскими войсками.

Российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".

Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир". По оперативным данным, повреждены 10 частных домов, 9 многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи".

Что предшествовало: В субботу россияне также обстреляли Краматорск, в результате чего есть погибшие и раненые гражданские.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский

видеоЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины Западом

Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пришлют Украине западные истребители

видеоЗеленский неанонсировано приехал в Харьков: вручил награду "Город-герой"

Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен

Все новости...
Донецкая область
Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые
Россияне обстреляли ракетой украинский Нью-Йорк, есть разрушения
Оккупанты нанесли 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки – ОП
Последние новости
10:45
Историческое решение: новая программа МВФ позволит Украине привлечь более 50 миллиардов долларов
10:43
Пять самых распространенных страхов крымчан относительно деоккупации – постпред в Крыму Ташева
10:41
Медведев наприбумывал, что у России есть оружие, не хуже, чем системы HIMARS и лучше танков Abrams
10:18
Украина и Молдова наконец договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения
10:05
СБОР СРЕДСТВ"Люті Пташки": БФ Dignitas и Uklon объявляют сбор на 1 000 ударных FPV-дронов (укр)
10:05
Эрдоган планирует поговорить с Путиным о будущем "зернового соглашения"
10:00
Украине нужно 411 миллиардов долларов на восстановление – Всемирный банк
09:58
видео"Покатушки Ведделла": полярники показали забавы тюленят
09:50
Британская разведка рассказала о ситуации под Кременной
09:42
Оккупанты 11 раз били по Херсонской области: погиб человек
Все новости...