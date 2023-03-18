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У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 17:57
У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову
Ганна Маляр, фото з її Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняє, що мобілізованих не направляють на передову без належної підготовки, а питання розсилок повісток через "Дію" не обговорюється.

Джерело: Маляр у Telegram

Деталі: Заступниця міністра заявила, що російська пропаганда використовує фейки та міфи для дискредитації мобілізації в Україні.

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"Наразі повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - підкреслила вона.

Маляр наголосила також, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. Військовозобов’язана жінка може отримати повістку лише для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років.

Дослівно: "Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

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Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99".

Що передувало: У лютому цього року український військовий з Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Теми: мобілізаціявійнаМіноборони
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