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У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 18:57
У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову
Ганна Маляр, фото з її Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняє, що мобілізованих не направляють на передову без належної підготовки, а питання розсилок повісток через "Дію" не обговорюється.

Джерело: Маляр у Telegram

Деталі: Заступниця міністра заявила, що російська пропаганда використовує фейки та міфи для дискредитації мобілізації в Україні.

"Наразі повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - підкреслила вона.

Маляр наголосила також, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. Військовозобов’язана жінка може отримати повістку лише для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років.

Дослівно: "Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

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Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99".

Що передувало: У лютому цього року український військовий з Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Теми: мобілізаціявійнаМіноборони
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