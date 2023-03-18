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В Минобороны заверили, что мобилизованных без подготовки не отправляют на передовую

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 17:57
В Минобороны заверили, что мобилизованных без подготовки не отправляют на передовую
Анна Маляр, фото из ее Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что мобилизованных не направляют на передовую без надлежащей подготовки, а вопрос рассылок повесток через "Дію" не обсуждается.

Источник: Маляр в Telegram

Детали: Замминистра заявила, что российская пропаганда использует фейки и мифы для дискредитации мобилизации в Украине.

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"Сейчас повестки через "Дію" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - подчеркнула она.

Маляр отметила также, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. Военнообязанная женщина может получить повестку только для уточнения данных. Потому что они, согласно закону, должны это делать каждые 5 лет.

Дословно: "Еще один российский нарратив, что мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут.

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На самом деле, мобилизованных, которые не проходили военной службы, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения.

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили, и какой ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99".

Что предшествовало: В феврале этого года украинский военный из Тернополя погиб на передовой меньше чем через месяц после призыва. Территориальный центр комплектования проводит служебную проверку, чтобы установить ответственных за подготовку и обучение личного состава.

Темы: мобилизациявойнаМинобороны
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