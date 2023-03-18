У МЗС нагадали Росії, що Україна звільняє території, де проводилися псевдореферендуми

МЗС України наголошує, що звільнення окупованих територій України, включно з Кримом, є лише справою часу.

Джерело: коментар МЗС до 9-х роковин проведення Росією незаконного "референдуму" в Криму

Деталі: У міністерстві нагадали, що 16 березня виповнилося дев’ять років з моменту проведення Росією фейкового "референдуму про статус Криму" та 18 березня – з дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані "угоди про приєднання Криму до Російської Федерації".

"Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів", - зазначили в МЗС.

Там наголосили, що у вересні 2022 року Росія "як під кальку повторила" трюк із фейковими "рефенедумами" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Дослівно: "Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України.

Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це – лише справа часу".