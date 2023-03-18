У МЗС нагадали Росії, що Україна звільняє території, де проводилися псевдореферендуми

МЗС України наголошує, що звільнення окупованих територій України, включно з Кримом, є лише справою часу.

Джерело: коментар МЗС до 9-х роковин проведення Росією незаконного "референдуму" в Криму

Деталі: У міністерстві нагадали, що 16 березня виповнилося дев’ять років з моменту проведення Росією фейкового "референдуму про статус Криму" та 18 березня – з дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані "угоди про приєднання Криму до Російської Федерації".

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"Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів", - зазначили в МЗС.

Там наголосили, що у вересні 2022 року Росія "як під кальку повторила" трюк із фейковими "рефенедумами" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Дослівно: "Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України.

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Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це – лише справа часу".