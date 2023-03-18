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В МИД напомнили России, что Украина освобождает территории, где проводились псевдореферендумы

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 19:55
В МИД напомнили России, что Украина освобождает территории, где проводились псевдореферендумы
иллюстративное фото Getty Images

МИД Украины отмечает, что освобождение оккупированных территорий Украины, включая Крым, является лишь делом времени.

Источник: комментарий МИД к 9-й годовщине проведения Россией незаконного "референдума" в Крыму

Детали: В министерстве напомнили, что 16 марта исполнилось девять лет с момента проведения Россией фейкового "референдума о статусе Крыма" и 18 марта - со дня попытки незаконной аннексии, когда были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к Российской Федерации".

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"Сообщается, что во временно оккупированный Крым сегодня приехал президент России Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений", - отметили в МИД. 

Там отметили, что в сентябре 2022 года Россия "как под кальку повторила" трюк с фейковыми "рефенедумами" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Дословно: "Как в 2014 году, так и в 2022 году спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными Силами Украины.

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Освобождение всех других временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это – лишь дело времени".

Темы: МИДКрымРосcияоккупация
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