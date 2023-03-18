Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін приїхав до Криму – росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 14:05
Путін приїхав до Криму – росЗМІ
путін, фото росзмі

Російські пропагандисти стверджують, що диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Джерело: ТАСС, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв

Деталі: Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ має взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

Реклама:

Развожаєв написав, нібито Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції.

Окупант також каже, нібито Путін "вміє здивувати" і нібито особисто приїхав на автомобілі у Крим.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

Теми: ПутінКримокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росіяни обстріляли ракетою український Нью-Йорк, є руйнування
ГУР про рішення МКС: У Кремлі вже шукають наступника Путіну
"Білі вовки" лише за ніч знищили 10 танків росіян
Росіяни намагаються оточити Авдіївку, за добу втратили майже дві роти вояк – Сили оборони
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: