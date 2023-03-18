Путін приїхав до Криму – росЗМІ
Субота, 18 березня 2023, 14:05
Російські пропагандисти стверджують, що диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
Джерело: ТАСС, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв
Деталі: Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ має взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".
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Развожаєв написав, нібито Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції.
Окупант також каже, нібито Путін "вміє здивувати" і нібито особисто приїхав на автомобілі у Крим.
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Передісторія:
- 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.