Путін приїхав до Криму – росЗМІ

Російські пропагандисти стверджують, що диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Джерело: ТАСС, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв

Деталі: Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ має взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

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Развожаєв написав, нібито Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції.

Окупант також каже, нібито Путін "вміє здивувати" і нібито особисто приїхав на автомобілі у Крим.

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