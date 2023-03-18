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Путін приїхав до Криму – росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 15:05
Путін приїхав до Криму – росЗМІ
путін, фото росзмі

Російські пропагандисти стверджують, що диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Джерело: ТАСС, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв

Деталі: Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ має взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

Развожаєв написав, нібито Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції.

Окупант також каже, нібито Путін "вміє здивувати" і нібито особисто приїхав на автомобілі у Крим.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

Теми: ПутінКримокупаціявійна
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