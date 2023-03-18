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Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що теперішні бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку Україні та всій Європі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Знову відзначу наших воїнів на Донеччині, тих, хто "мінусує" ворога найбільше. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади і 74-го окремого розвідбату… Я дякую вам, воїни!

Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут.

Бої саме там, саме в цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі".

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Теми: ЗеленськийБахмутДонбасвійна
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