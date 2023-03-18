Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что нынешние бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность Украине и всей Европе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Снова отмечу наших воинов в Донецкой области, тех, кто "минусует" врага больше всего. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины 11-го пограничного отряда, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного разведбата... Я благодарю вас, воины!

Особенно благодарю каждого и каждую, кто защищает ежедневно Бахмут.

Бои именно там, именно в этих частях Донбасса - Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка - позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли".