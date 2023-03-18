Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 21:37
Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что нынешние бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность Украине и всей Европе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Снова отмечу наших воинов в Донецкой области, тех, кто "минусует" врага больше всего. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины 11-го пограничного отряда, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного разведбата... Я благодарю вас, воины!

Особенно благодарю каждого и каждую, кто защищает ежедневно Бахмут.

Бои именно там, именно в этих частях Донбасса - Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка - позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийБахмутДонбассвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео Зеленский приехал в Херсонскую область и пообещал все отстроить

В УПЦ МП решили не идти на "компромиссы" и защищать Лавру

Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО

Международный уголовный суд отреагировал на угрозы Медведева и дело Следкома РФ

Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский

видеоЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Страна двух "З"
Последние новости
14:06
Бабак вслед за Лесным подал диссертацию на проверку
14:04
У Орбана намекнули, что могут блокировать движение Украины в ЕС: хотят уступок
13:59
Год Реестра "ДержZрадників": какие результаты и как можно приобщиться к инициативе
13:55
Курс валют на 23 марта: гривня укрепляется в банках, но слабеет на "черном рынке"
13:50
Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ
13:50
Россияне имеют несколько направлений атаки, на втором по напряженности лишились новейших танков – ВСУ
13:49
фотоВ Умань начали съезжаться хасиды
13:37
Правление Toshiba одобрило предложение о выкупе техногиганта за 15 миллиардов долларов
13:31
На юго-востоке Турции - снова сильное землетрясение магнитудой более 5
13:31
JPMorgan обвиняют в продаже ценностей банковского сейфа на сумму до 10 миллионов долларов
Все новости...