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Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 00:33
Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС
Російські окупанти. Ілюстративне фото Getty Images

Через дефіцит робочої сили Росія планує відправити на окуповані території 4 українських областей 250 медиків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів і 125 медсестер".

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Деталі: У ЦНС повідомили, що ворог також планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину. За даними Спротиву, на дефіцит викладацького персоналу у навчальних закладах поскаржилися місцеві гауляйтери.

Теми: Росіяокупація
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