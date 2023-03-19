Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС

Через дефіцит робочої сили Росія планує відправити на окуповані території 4 українських областей 250 медиків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів і 125 медсестер".

Деталі: У ЦНС повідомили, що ворог також планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину. За даними Спротиву, на дефіцит викладацького персоналу у навчальних закладах поскаржилися місцеві гауляйтери.