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Россияне планируют завезти на оккупированные территории 250 медиков – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 00:33
Россияне планируют завезти на оккупированные территории 250 медиков – ЦНС
Российские оккупанты. Иллюстративное фото Getty Images

Из-за дефицита рабочей силы Россия планирует отправить на оккупированные территории 4 украинских областей 250 медиков.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 "гастролерах", из которых 125 врачей и 125 медсестер".

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Детали: В ЦНС сообщили, что враг также планирует завезти новую партию педагогов на Херсонщину. По данным Сопротивления, на дефицит преподавательского персонала в учебных заведениях пожаловались местные гауляйтеры.

Темы: Росcияоккупация
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