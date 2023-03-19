Россияне планируют завезти на оккупированные территории 250 медиков – ЦНС

Из-за дефицита рабочей силы Россия планирует отправить на оккупированные территории 4 украинских областей 250 медиков.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 "гастролерах", из которых 125 врачей и 125 медсестер".

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Детали: В ЦНС сообщили, что враг также планирует завезти новую партию педагогов на Херсонщину. По данным Сопротивления, на дефицит преподавательского персонала в учебных заведениях пожаловались местные гауляйтеры.