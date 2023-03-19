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Путін відвідав Маріуполь – російські пропагандисти

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 04:31
Путін відвідав Маріуполь – російські пропагандисти
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і РИА Новости з посиланням на пресслужбу Кремля

Деталі: Повідомляється, що до Маріуполя Путін нібито прилетів на вертольоті, потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з містянами.  

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"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", – говориться у повідомленні.

 

Зазначається, що під час поїздки Путіна супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.

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Теми: ПутінМаріуполь
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