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Путин посетил Мариуполь - российские пропагандисты

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 05:31
Путин посетил Мариуполь - российские пропагандисты
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Сообщается, что в Мариуполь Путин якобы прилетел на вертолете, затем за рулем автомобиля, делая остановки, объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами. 

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", – говорится в сообщении.

 

Отмечается, что во время поездки Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который докладывал президенту о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Темы: ПутинМариуполь
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