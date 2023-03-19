Путин посетил Мариуполь - российские пропагандисты

Российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Сообщается, что в Мариуполь Путин якобы прилетел на вертолете, затем за рулем автомобиля, делая остановки, объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поездки Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который докладывал президенту о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.