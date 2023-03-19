Пригожин вигадує інформприводи, щоб виправдати неспроможність "Вагнера" оточити Бахмут – ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається створити інформаційні приводи для пояснень, чому найманці не можуть завершити оточення міста Бахмут, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики інституту зазначили, що у нещодавньому інтерв'ю Пригожин стверджував, що українські сили нібито готуються до контрнаступу на 5 напрямках. Зокрема – у Бєлгородську область РФ, у районі Кремінної, у районі Бахмута, у бік Донецька та у Запорізькій області. За словами Пригожина, українські операції розпочнуться з середини квітня, через що він закликав російські війська підготуватися до них, накопичивши боєприпаси і техніку.

Експерти ISW вважають, що Пригожин описав українські сили як такі, що мають достатню бойову міць, щоб почати масований контрнаступ на всьому театрі воєнних дій для того, щоб виправдати нездатність ПВК "Вагнер" завершити оточення Бахмута.

За оцінками аналітиків, "вагнерівці", ймовірно, проводять атаки на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їхня здатність домогтися тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується, а Пригожин намагається представити ці дії як захист флангів у рамках підготовки до українського контрнаступу.

"Описування Пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати безуспішні наступальні операції в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки і Вугледара", – додали в ISW.