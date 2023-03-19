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Пригожин придумывает информповоды, чтобы оправдать неспособность "Вагнера" окружить Бахмут – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 05:35
Пригожин придумывает информповоды, чтобы оправдать неспособность Вагнера окружить Бахмут – ISW
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут завершить окружение города Бахмут, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Аналитики института отметили, что в недавнем интервью Пригожин утверждал, что украинские силы якобы готовятся к контрнаступлению на 5 направлениях. В частности - в Белгородскую область РФ, в районе Кременной, в районе Бахмута, в сторону Донецка и в Запорожской области. По словам Пригожина, украинские операции начнутся с середины апреля, из-за чего он призвал российские войска подготовиться к ним, накопив боеприпасы и технику.

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Эксперты ISW считают, что Пригожин описал украинские силы как имеющие достаточную боевую мощь, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий для того, чтобы оправдать неспособность ЧВК "Вагнер" завершить окружение Бахмута.

По оценкам аналитиков, "вагнеровцы", вероятно, проводят атаки на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность добиться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, а Пригожин пытается представить эти действия как защиту флангов в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению.

"Описывание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также означает, что он считает, что российские войска вскоре потеряют инициативу в пользу Украины и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать безуспешные наступательные операции в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара", – добавили в ISW.

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Темы: ВагнерБахмутПригожин
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