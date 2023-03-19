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Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 06:01
Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення
Бійці ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 18 березня Сили оборони України відбили 83 атаки противника на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "РФ продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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Минулої доби РФ продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни.

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, 4 з них – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине – Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне та здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняєиься. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Було збито БпЛА "Шахед-136". Наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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