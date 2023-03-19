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Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 06:01
Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка
Бойцы ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 18 марта Силы обороны Украины отбили 83 атаки противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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За прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты и объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино – Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спирное и совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области, Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Спирное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Снова обстрелян город Херсон и Антоновка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Был сбит БпЛА "Шахед-136". Наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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