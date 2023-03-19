Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка

В течение 18 марта Силы обороны Украины отбили 83 атаки противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты и объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино – Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спирное и совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области, Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Спирное и Федоровка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Снова обстрелян город Херсон и Антоновка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Был сбит БпЛА "Шахед-136". Наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.