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Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються уникнути відправки на війну – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 07:25
Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються уникнути відправки на війну – Генштаб
РОСІЙСЬКІ СОЛДАТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

Російські військовослужбовці, яких готують для доукомплектування підрозділів після втрат під Вугледаром Донецької області, шукають можливості, щоб уникнути відправки у район бойових дій.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного військового округу проводиться бойове злагодження підрозділу "Шторм". Його готують до відправлення в Україну 24 березня.

У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій".

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Теми: РосіяГенштабвійна
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