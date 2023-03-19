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После потерь под Угледаром российские военные пытаются избежать отправки на войну – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 07:25
После потерь под Угледаром российские военные пытаются избежать отправки на войну – Генштаб
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

Российские военнослужащие, которых готовят для доукомплектования подразделений после потерь под Угледаром Донецкой области, ищут возможности, чтобы избежать отправки в район боевых действий.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство торопится направить усиление. С 13 марта в 37 отдельной мотострелковой бригаде 36 армии Восточного военного округа проводится боевое слаживание подразделения "Шторм". Его готовят к отправке в Украину 24 марта.

В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежания отправки в район ведения боевых действий".

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Темы: РосcияГенштабвойна
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