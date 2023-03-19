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Захисники знищили понад 50 російських танків, броньованих машин та артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 07:29
Захисники знищили понад 50 російських танків, броньованих машин та артсистем
ілюстративне ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Російські окупанти за добу втратили на війні щонайменше 21 танк та 23 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
  • артилерійських систем – 2568 (+8) од,
  • РСЗВ – 507 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 268 (+3) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 262 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо: Спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" повідомили про знищення 10 танків російських окупантів лише за одну ніч.

Теми: війнаЗбройні сили
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