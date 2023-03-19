Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем
Воскресенье, 19 марта 2023, 07:29
Российские оккупанты за сутки потеряли на войне по меньшей мере 21 танк и 23 боевых бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 3532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,
- РСЗО - 507 (+1) ед,
- средства ПВО - 268 (+3) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,
- специальная техника - 262 (+3).
Данные уточняются.
Напомним: Спецназовцы СБУ "Белые Волки" сообщили об уничтожении 10 танков российских оккупантов всего за одну ночь.
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