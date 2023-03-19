Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем

Российские оккупанты за сутки потеряли на войне по меньшей мере 21 танк и 23 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,

танков - 3532 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,

артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,

РСЗО - 507 (+1) ед,

средства ПВО - 268 (+3) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),

крылатые ракеты - 907 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,

специальная техника - 262 (+3).

Данные уточняются.

Напомним: Спецназовцы СБУ "Белые Волки" сообщили об уничтожении 10 танков российских оккупантов всего за одну ночь.