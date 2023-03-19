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Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 08:29
Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем
иллюстративное ФОТО КОММАНДИРОВАНИЯ "СЕВЕР"

Российские оккупанты за сутки потеряли на войне по меньшей мере 21 танк и 23 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 164910 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 3532 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,
  • РСЗО - 507 (+1) ед,
  • средства ПВО - 268 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+0),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,
  • специальная техника - 262 (+3).

Данные уточняются.

Напомним: Спецназовцы СБУ "Белые Волки" сообщили об уничтожении 10 танков российских оккупантов всего за одну ночь.

Темы: войнаВооруженные силы
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