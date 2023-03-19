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Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде - міністр

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 08:42

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

За його словами, у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - сказав міністр.

На відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав, додав Бушманн.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення МКС і заявив, що ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Теми: ПутінНімеччина
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