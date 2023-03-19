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Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде - міністр

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 07:42

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

За його словами, у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

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"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - сказав міністр.

На відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав, додав Бушманн.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення МКС і заявив, що ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом.

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Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Теми: ПутінНімеччина
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