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Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет - министр

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 07:42

Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что выполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

По его словам, в случае приезда Путина Международный уголовный суд быстро обратится к Интерполу и договаривающимся государствам и потребует выполнения ордера.

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"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС", - сказал министр.

В отличие от национальных правоохранительных органов, МУС может также принимать меры против глав государств, добавил Бушманн.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение МУС и заявил, что ордер на арест Путина показывает, что никто не стоит над законом.

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Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало

Темы: ПутинГермания
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