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Росія відреагувала на готовність Німеччини до арешту Путіна

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 10:08
Росія відреагувала на готовність Німеччини до арешту Путіна
бастрикін та путін, фото РБК

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН про арешт диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Дослівно: "Голова СК Росії доручив центральному апарату відомства в рамках проведеної перевірки дати необхідну правову оцінку висловлюванням міністра юстиції ФРН про виконання незаконної вимоги Міжнародного кримінального суду про арешт громадян РФ на території Німеччини".

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Передісторія: Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Теми: ПутінРосіявійнаНімеччина
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