Росія відреагувала на готовність Німеччини до арешту Путіна

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН про арешт диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Дослівно: "Голова СК Росії доручив центральному апарату відомства в рамках проведеної перевірки дати необхідну правову оцінку висловлюванням міністра юстиції ФРН про виконання незаконної вимоги Міжнародного кримінального суду про арешт громадян РФ на території Німеччини".

Реклама:

Передісторія: Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.