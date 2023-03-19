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Россия отреагировала на готовность Германии к аресту Путина

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 11:08
Россия отреагировала на готовность Германии к аресту Путина
бастрыкин и путин, фото РБК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте диктатора Владимира Путина.

Источник: Следственный комитет РФ

Дословно: "Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии".

Предыстория: Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что выполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

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Темы: ПутинРосcиявойнаГермания
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