НАТО прискорить розгортання військ на східному кордоні, йдеться про 300 тисяч військових - ЗМІ

НАТО найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення озброєння вздовж східного кордону альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам на першу вимогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Однак, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, поліпшення інфраструктури - і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

Оскільки країни вже занепокоєні своїми запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує додаткових снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу.

За даними видання, цієї весни військові лідери представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути те, як альянс захищає 1 мільярд своїх громадян.

Чисельність військ буде значною: офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно до 300 000 військовослужбовців НАТО.

За словами Генріха Браусса, колишнього помічника генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування сил, перший ешелон, який може складатися з приблизно 100 000 солдатів, готових до перекидання протягом 10 днів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви). До їхнього складу також можуть увійти багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

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Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина, в термін від 10 до 30 днів.

Але процес може виявитися складним, тому що для такого швидкого перекидання, навіть протягом місяця, потрібно багато людей, обладнання, підготовки і багато грошей.

Коли військові плани НАТО будуть готові, столицям буде запропоновано висловити свою думку - і в підсумку надати війська, літаки, кораблі і танки для різних частин плану.

"Ми запитуємо в країн - на основі висновків, які ми зробили за результатами трьох регіональних планів - що нам потрібно, щоб зробити ці плани ... здійсненними. Я думаю, що найскладніше - це закупівлі", - сказав високопоставлений військовий чиновник НАТО.

Деякі союзники вже визнали, що для задоволення потреб НАТО буде потрібно набагато більше інвестицій.