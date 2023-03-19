НАТО ускорит развертывание войск на восточной границе, речь идет о 300 тысячах военных - СМИ

НАТО в ближайшие месяцы альянс активизирует усилия по накоплению вооружения вдоль восточной границы альянса и выделению десятков тысяч военнослужащих, которые могут отправиться на помощь союзникам по первому требованию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Однако, чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры - и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

Поскольку страны уже обеспокоены своими и запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса.

По данным издания, этой весной военные лидеры представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть то, как альянс защищает 1 миллиард своих граждан.

Численность войск будет значительной: официальные лица говорят о том, что для реализации новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО.

По словам Генриха Браусса, бывшего помощника генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию сил, первый эшелон, который может состоять из примерно 100 000 солдат, готовых к переброске в течение 10 дней, может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы). В их состав также могут войти многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовый к развертыванию из таких стран, как Германия, в срок от 10 до 30 дней.

Но процесс может оказаться сложным, потому что для столь быстрой переброски, даже в течение месяца, требуется много людей, оборудования, подготовки и много денег.

Когда военные планы НАТО будут готовы, столицам будет предложено высказать свое мнение - и в конечном итоге предоставить войска, самолеты, корабли и танки для различных частей плана.

"Мы спрашиваем у стран - на основе выводов, которые мы сделали по результатам трех региональных планов - что нам нужно, чтобы сделать эти планы ... выполнимыми. Я думаю, что самое сложное - это закупки ", - сказал высокопоставленный военный чиновник НАТО.

Некоторые союзники уже признали, что для удовлетворения потребностей НАТО потребуется гораздо больше инвестиций.