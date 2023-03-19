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Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 14:51
Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий
Жан-Клод Юнкер, фото Getty Images

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг від нереалістичних очікувань щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Luxemburger Wort", пише "Європейська правда".

Юнкер зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткі терміни і це рішення було правильним з боку Брюсселя.

"Я вважаю, що Україні потрібна перспектива вступу. Але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, які також активно діють на Заході, які хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС якнайшвидше. Я цього не бачу", - сказав він.

Юнкер також вважає, що переговори з Росією про припинення війни зараз неможливі.

"Факт полягає в тому, що Путін і російське керівництво в цілому не демонструють жодної волі до реальних мирних переговорів", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського союзу ще цього року, навіть якщо бойові дії ще тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ планує завершити виконання більшості з них.

Теми: ЄС
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