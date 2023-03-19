Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг від нереалістичних очікувань щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Luxemburger Wort", пише "Європейська правда".

Юнкер зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткі терміни і це рішення було правильним з боку Брюсселя.

"Я вважаю, що Україні потрібна перспектива вступу. Але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, які також активно діють на Заході, які хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС якнайшвидше. Я цього не бачу", - сказав він.

Юнкер також вважає, що переговори з Росією про припинення війни зараз неможливі.

"Факт полягає в тому, що Путін і російське керівництво в цілому не демонструють жодної волі до реальних мирних переговорів", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського союзу ще цього року, навіть якщо бойові дії ще тривають.

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Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ планує завершити виконання більшості з них.