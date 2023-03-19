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Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 14:51
Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно
Жан-Клод Юнкер, фото Getty Images

Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий относительно быстрого вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью "Luxemburger Wort", пишет "Европейская правда".

Юнкер отметил, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в рекордно короткие сроки и это решение было правильным со стороны Брюсселя.

"Я считаю, что Украине нужна перспектива вступления. Но я очень расстроен опрометчивостью многих политиков, также активно действующих на Западе, которые хотят, чтобы Украина присоединилась к ЕС как можно быстрее. Я этого не вижу", - сказал он.

Юнкер также считает, что переговоры с Россией о прекращении войны сейчас невозможны.

"Факт заключается в том, что Путин и российское руководство в целом не демонстрируют никакой воли к реальным мирным переговорам", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз еще в этом году, даже если боевые действия еще продолжаются.

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Первая неформальная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев планирует завершить выполнение большинства из них.

Темы: ЕС
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