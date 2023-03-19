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У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 15:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
місто Гродно в Білорусі, google maps

У КДБ Білорусі заявили, що "ліквідували" в Гродно іноземного громадянина, який проник до країни нібито з метою здійснення терористичної акції.

Джерело: державне агентство БЕЛТА з посиланням на Комітет держбезпеки Білорусі

Дослівно: "Під час проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою вчинення терористичної акції, 19 березня 2023 року в Гродно на вул. Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л.

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Зазначена особа з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинила збройний опір бійцям спецпідрозділу КДБ, група "А"".

Деталі: У КДБ заявили, що правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Цивільні особи та співробітники силових структур під час проведення "спецоперації" не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Місто Гродно розташоване біля кордону Білорусі з Польщею та Литвою. 

Теми: Білорусь
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