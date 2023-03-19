В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

В КГБ Беларуси заявили, что "ликвидировали" в Гродно иностранного гражданина, проникшего в страну якобы с целью совершения террористической акции.

Источник: государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности Беларуси

Дословно: "В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.

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Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа "А"".

Детали: В КГБ заявили, что правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения "спецоперации" не пострадали.

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Город Гродно расположен возле границы Беларуси с Польшей и Литвой.