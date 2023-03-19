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Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
село Кам'янське, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в селі Кам’янське Василівського району Запорізької області загинуло троє людей, ще двох поранено.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі.

Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога".

Деталі: В ОВА закликали мешканців залишати небезпечні території.

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Теми: Запорізька областьвійна
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