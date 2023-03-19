Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
Неділя, 19 березня 2023, 16:59
Внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в селі Кам’янське Василівського району Запорізької області загинуло троє людей, ще двох поранено.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі.
Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога".
Деталі: В ОВА закликали мешканців залишати небезпечні території.
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