Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В результате обстрела россиянами жилого дома в селе Каменское Васильевского района Запорожской области погибли три человека, еще двое ранены.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня враг совершил циничный удар по жилому дому в Васильевском районе.

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Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь".

Детали: В ОВА призвали жителей покидать опасные территории.