Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 15:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
село Каменское, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами жилого дома в селе Каменское Васильевского района Запорожской области погибли три человека, еще двое ранены.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня враг совершил циничный удар по жилому дому в Васильевском районе.

Реклама:

Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь".

Детали: В ОВА призвали жителей покидать опасные территории.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Россия отреагировала на готовность Германии к аресту Путина
Россияне атакуют Бахмут по инерции, неся огромные потери - Череватый
В Тульской области РФ упал беспилотник
Россияне обстреляли дом на Херсонщине, есть пострадавшая
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: