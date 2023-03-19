Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по ЗРК противника, а також по районах зосередження особового складу й військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" та 2 райони зосередження окупантів".

Деталі: Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи. Високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ

$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Усі новини...
Генштаб
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються уникнути відправки на війну – Генштаб
Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення
Останні новини
05:15
Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ
04:50
оновлено від 00:40У Києві та низці областей оголошували тривогу
04:42
У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА
03:25
Прокурор МКС: Українські діти – не "воєнна здобич"
02:41
У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА
02:26
На Житомирщині працює ППО
01:41
У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС
01:17
На Київщині працюють сили ППО – ОВА
00:21
Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах
23:55
У Німеччині чоловіка, який носив Z-футболку, зобов’язали задонатити на допомогу українцям
Усі новини...