Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу

Сили оборони завдали ударів по ЗРК противника, а також по районах зосередження особового складу й військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" та 2 райони зосередження окупантів".

Деталі: Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи. Високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.