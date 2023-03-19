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Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 17:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Силы обороны нанесли удары по ЗРК противника, а также по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и склада боеприпасов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и склада боеприпасов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 района сосредоточения оккупантов".

Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты цинично ударили по жилому дому в Васильевском районе и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского Запорожской области. Также российская армия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы. Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Клюсы, Александровка Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино, Степок Сумской области; Глубокое, Красное, Волчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Железное и ряд других населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы, в частности, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка и Днепровское.

Темы: Генштабвойна
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