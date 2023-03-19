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Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 17:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
російські військові, ілюстративне фото Міноборони РФ

У селі Стрілкове на окупованій Херсонщині розробляють розпорядження щодо передачі будинків мешканців, які вимушено залишили населений пункт, військовим окупаційної армії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України.

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Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області в сільській раді за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії".

Деталі: У Генштабі також повідомляють, що російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства РФ.

"Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - йдеться у зведенні.

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Теми: Херсонська областьокупаціяГенштаб
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