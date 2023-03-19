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Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
российские военные, иллюстративное фото Минобороны РФ

В селе Стрелковое на оккупированной Херсонщине разрабатывают распоряжение о передаче домов жителей, которые вынужденно покинули населенный пункт, военным оккупационной армии.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины.

В частности, в населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области в сельском совете при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, которые вынужденно покинули населенный пункт. Жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии".

Детали: В Генштабе также сообщают, что российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства РФ.

"Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим. Во время него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта. Граждане, которые его не имеют, вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием", - говорится в сводке.

Темы: Херсонская областьоккупацияГенштаб
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