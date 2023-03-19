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Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 17:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
прапор Молдови, фото Pixabay

Молдова готує персональні санкції щодо низки осіб у зв’язку з війною Росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів. 

Про це сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю молдавській службі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Попеску розповів, що Молдова почала поступово приєднуватися до європейських санкцій проти Росії у зв’язку з її агресивною війною проти України та за кілька тижнів оголосить санкції проти низки осіб.

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"Йдеться переважно про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску. 

За його словами, рішення вже прийняте, але триває робота над юридичними деталями.

Попеску не назвав осіб, які можуть потрапити до санкційного списку, зазначивши лише, що йдеться про "близько 25 осіб" і приблизно половина з них – громадяни Російської Федерації. 

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За його словами, на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій, застосованих Євросоюзом у зв’язку з війною Росії проти України та порушенням прав людини. 

Ніку Попеску додав, що згодом Молдова "приєднається і до інших санкційних режимів" Євросоюзу. 

На початку березня Попеску повідомив, що Молдова найближчим часом перегляне перелік санкцій Європейського Союзу щодо Росії, до яких може приєднатися.

Теми: МолдовасанкціїРосія
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