Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
прапор Молдови, фото Pixabay

Молдова готує персональні санкції щодо низки осіб у зв’язку з війною Росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів. 

Про це сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю молдавській службі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Попеску розповів, що Молдова почала поступово приєднуватися до європейських санкцій проти Росії у зв’язку з її агресивною війною проти України та за кілька тижнів оголосить санкції проти низки осіб.

"Йдеться переважно про заборону в’їзду, замороження банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску. 

За його словами, рішення вже прийняте, але триває робота над юридичними деталями.

Попеску не назвав осіб, які можуть потрапити до санкційного списку, зазначивши лише, що йдеться про "близько 25 осіб" і приблизно половина з них – громадяни Російської Федерації. 

За його словами, на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій, застосованих Євросоюзом у зв’язку з війною Росії проти України та порушенням прав людини. 

ВІДЕО ДНЯ

Ніку Попеску додав, що згодом Молдова "приєднається і до інших санкційних режимів" Євросоюзу. 

На початку березня Попеску повідомив, що Молдова найближчим часом перегляне перелік санкцій Європейського Союзу щодо Росії, до яких може приєднатися.

Теми: МолдовасанкціїРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ

$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Усі новини...
Молдова
Сусід, який нас розуміє. Як Молдова виривається з обіймів "русского мира"
Санду: Молдова ніколи не буде на боці вбивць
Парламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову
Останні новини
05:15
Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ
04:50
оновлено від 00:40У Києві та низці областей оголошували тривогу
04:42
У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА
03:25
Прокурор МКС: Українські діти – не "воєнна здобич"
02:41
У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА
02:26
На Житомирщині працює ППО
01:41
У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС
01:17
На Київщині працюють сили ППО – ОВА
00:21
Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах
23:55
У Німеччині чоловіка, який носив Z-футболку, зобов’язали задонатити на допомогу українцям
Усі новини...