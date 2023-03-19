Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
флаг Молдовы, фото Pixabay

Молдова готовит персональные санкции в отношении ряда лиц в связи с войной России против Украины, первые решения могут объявить через несколько недель.

Об этом сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью молдавской службе "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Попеску рассказал, что Молдова начала постепенно присоединяться к европейским санкциям против России в связи с ее агрессивной войной против Украины и через несколько недель объявит санкции против ряда лиц.

"Речь идет преимущественно о запрете въезда, замораживании банковских счетов и активов физлиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - сказал Попеску.

По его словам, решение уже принято, но продолжается работа над юридическими деталями.

Попеску не назвал лиц, которые могут попасть в санкционный список, отметив лишь, что речь идет об "около 25 человек" и примерно половина из них - граждане Российской Федерации.

По его словам, в начале марта ЕС призвал Кишинев присоединиться к персональным санкциям, примененным Евросоюзом в связи с войной России против Украины и нарушением прав человека.

ВИДЕО ДНЯ

Нику Попеску добавил, что позже Молдова "присоединится и к другим санкционным режимам" Евросоюза.

В начале марта Попеску сообщил, что Молдова в ближайшее время пересмотрит перечень санкций Европейского Союза в отношении России, к которым может присоединиться.

Темы: МолдовасанкцииРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Молдова
Сосед, понимающий нас. Как Молдова вырывается из объятий "русского мира"
Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц
Парламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык
Последние новости
06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все вражеские цели вокруг Киева
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
Все новости...