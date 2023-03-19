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Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 17:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
флаг Молдовы, фото Pixabay

Молдова готовит персональные санкции в отношении ряда лиц в связи с войной России против Украины, первые решения могут объявить через несколько недель.

Об этом сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью молдавской службе "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Попеску рассказал, что Молдова начала постепенно присоединяться к европейским санкциям против России в связи с ее агрессивной войной против Украины и через несколько недель объявит санкции против ряда лиц.

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"Речь идет преимущественно о запрете въезда, замораживании банковских счетов и активов физлиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - сказал Попеску.

По его словам, решение уже принято, но продолжается работа над юридическими деталями.

Попеску не назвал лиц, которые могут попасть в санкционный список, отметив лишь, что речь идет об "около 25 человек" и примерно половина из них - граждане Российской Федерации.

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По его словам, в начале марта ЕС призвал Кишинев присоединиться к персональным санкциям, примененным Евросоюзом в связи с войной России против Украины и нарушением прав человека.

Нику Попеску добавил, что позже Молдова "присоединится и к другим санкционным режимам" Евросоюза.

В начале марта Попеску сообщил, что Молдова в ближайшее время пересмотрит перечень санкций Европейского Союза в отношении России, к которым может присоединиться.

Темы: МолдовасанкцииРосcия
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