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Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 21:23
Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів – Зеленський
розмінування, ілюстративне фото ДСНС

Від початку повномасштабної війни українські піротехніки й вибухотехніки знешкодили понад 400 тисяч ворожих снарядів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Від початку повномасштабної війни наші піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено".

Деталі: Зеленський подякував усім, хто здійснює розмінування, назвавши деяких фахівців поіменно.

Зокрема, він відзначив піротехніків ДСНС Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині.

Також президент подякував Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики, та Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області, а Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області.

Він також побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку – піротехніка ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

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"Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболітньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийрозмінування
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