Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 20:23
Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів – Зеленський
розмінування, ілюстративне фото ДСНС

Від початку повномасштабної війни українські піротехніки й вибухотехніки знешкодили понад 400 тисяч ворожих снарядів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Від початку повномасштабної війни наші піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено".

Реклама:

Деталі: Зеленський подякував усім, хто здійснює розмінування, назвавши деяких фахівців поіменно.

Зокрема, він відзначив піротехніків ДСНС Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині.

Також президент подякував Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики, та Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області, а Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області.

ВІДЕО ДНЯ

Він також побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку – піротехніка ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

"Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболітньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: