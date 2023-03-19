Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала полномасштабной войны обезврежено более 400 тысяч вражеских снарядов – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 20:23
С начала полномасштабной войны обезврежено более 400 тысяч вражеских снарядов – Зеленский
разминирование, иллюстративное фото ГСЧС

С начала полномасштабной войны украинские пиротехники и взрывотехники обезвредили более 400 тысяч вражеских снарядов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "С начала полномасштабной войны наши пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории. Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъято".

Реклама:

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто осуществляет разминирование, назвав некоторых специалистов поименно.

В частности, он отметил пиротехников ГСЧС Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутило с Луганщины, которые почти шесть месяцев подряд работают на Херсонщине.

Также президент поблагодарил Романа Радавчука из Киевской области, который работает на Николаевщине, разминируя объекты энергетики, и Василия Поповича из Черновцов за разминирование в Донецкой области, а Евгения Захарова из Киева - за разминирование в Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

Он также пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - пиротехнику ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонщины и получили ранения.

"Я благодарю взрывотехников нашей полиции. Андрея Илькива, Тараса Сало, которые работали в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей. Спасибо Анатолию Чечельницкому за разминирование на Николаевщине. Спасибо Игорю Заболитному, Татьяне Кузубовой, Валерию Онулу, Марине Островской и Вячеславу Яровому за разминирование на Харьковщине, Донетчине, Черниговщине, Херсонщине, Киевщине. Спасибо саперам Национальной гвардии Украины и наших Вооруженных Сил!", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: