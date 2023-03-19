С начала полномасштабной войны обезврежено более 400 тысяч вражеских снарядов – Зеленский

С начала полномасштабной войны украинские пиротехники и взрывотехники обезвредили более 400 тысяч вражеских снарядов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "С начала полномасштабной войны наши пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории. Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъято".

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто осуществляет разминирование, назвав некоторых специалистов поименно.

В частности, он отметил пиротехников ГСЧС Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутило с Луганщины, которые почти шесть месяцев подряд работают на Херсонщине.

Также президент поблагодарил Романа Радавчука из Киевской области, который работает на Николаевщине, разминируя объекты энергетики, и Василия Поповича из Черновцов за разминирование в Донецкой области, а Евгения Захарова из Киева - за разминирование в Харьковской области.

Он также пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - пиротехнику ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонщины и получили ранения.

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"Я благодарю взрывотехников нашей полиции. Андрея Илькива, Тараса Сало, которые работали в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей. Спасибо Анатолию Чечельницкому за разминирование на Николаевщине. Спасибо Игорю Заболитному, Татьяне Кузубовой, Валерию Онулу, Марине Островской и Вячеславу Яровому за разминирование на Харьковщине, Донетчине, Черниговщине, Херсонщине, Киевщине. Спасибо саперам Национальной гвардии Украины и наших Вооруженных Сил!", - сказал Зеленский.