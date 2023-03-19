У навчальному центрі на Чернігівщині загинуло четверо військових

Навчальний центр "Десна", ілюстративне фото зі сторінки центру в Facebook

На Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.

Джерело: Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого

Дослівно: "Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці.

Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.

Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів".

Деталі: Обставини події наразі невідомі.

Довідка: 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в смт Десна Чернігівської області.